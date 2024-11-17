Величайший боец в истории уничтожил легенду UFC на глазах у Трампа. Джонс все еще гениален

Только что в Нью-Йорке, на знаменитой арене «Мэдисон-Сквер-Гарден», подошел к концу турнир UFC 309. В главном поединке вечера чемпион тяжелого веса Джон Джонс подрался с бывшим обладателем титула Стипе Миочичем, и это событие стало одним из наиболее значимых событий 2024 года.
Джонс — величайший боец ММА в истории, если ориентироваться на мнение большинства поклонников этого спорта и лично президента UFC Дэйны Уайта. На счету Джона 15 побед в титульных боях, что является абсолютным рекордом лиги. С 2011-го по 2015-й, а затем с 2017-го по 2020-й он был чемпионом UFC в полутяжелом весе, защитив пояс в общей сложности 11 раз. Всего на счету Джонса 27 побед при единственном поражении и один бой с его участием был признан «несостоявшимся».
Однако в каждом из тех поединков, где американцу не удалось выиграть, есть свои нюансы: в первом случае ему присудили проигрыш из-за явной ошибки рефери, а что касается «несостоявшегося» боя, то в нем Джон победил нокаутом (Даниэля Кормье в реванше), но результат был аннулирован из-за положительного допинг-теста Джонса. То есть, если бы не все это, статистика Джона сейчас состояла бы из 29 побед при отсутствии поражений.
После своей последней победы в полутяжелом весе, которая случилась в 2020 году, Джонс объявил о переходе в тяжелый дивизион. В нем бывший чемпион дебютировал лишь в 2023-м — но зато как. Джону сходу дали бой за титул, а его соперником стал один из наиболее опасных представителей категории на тот момент, первый номер рейтинга Сирил Ган. Француза называли самым опасным оппонентом в карьере Джонса, однако американец разобрался с ним всего за две минуты, поймав на удушение. После той победы Джон бросил вызов Миочичу, который к тому моменту не дрался уже два года.
Миочич считается самым успешным тяжеловесом в истории лиги: он — бывший двукратный чемпион дивизиона, которому в один из заходов удалось оформить рекордные три защиты титула. Свой последний до сегодняшнего дня поединок он провел весной 2021 года, и в нем хорвата американского происхождения нокаутировал Фрэнсис Нганну. Миочичу тогда было уже 39 лет, так что если бы он после того поражения завершил карьеру, это вряд ли кого-то удивило бы. Однако Стипе просто ушел на длительный перерыв и долгое время занимался своей жизнью вне спорта.
Все изменилось 3 марта 2023 года во время турнира UFC 285 — того самого, по ходу которого Джонс победил Сирила Гана и стал чемпионом в тяжелом весе. Миочич был приглашен на мероприятие в качестве звездного гостя, но в самом конце ему довелось стать одним из главных героев вечера. Джонс сразу после своей победы над Ганом бросил вызов Стипе, заявив, что его наследию не хватает лишь победы над величайшим тяжеловесом UFC в истории, и вскоре лига принялась за организацию супербоя.
Первоначально Джонс и Миочич должны были подраться 11 ноября 2023 года, однако действующий чемпион получил тяжелую травму во время подготовки, и бой пришлось перенести. За последний год в UFC успело случиться много всего — в том числе и в тяжелом весе. В дивизионе появился временный чемпион Том Аспиналл, которому пришлось даже однажды защитить свой, по сути, неполноценный пояс. Но в лиге сделали слишком большую ставку на поединок величайшего бойца в истории Джонса против лучшего тяжа за все время Миочича, так что всем прочим важным людям дивизиона пришлось подождать. Также важным моментом противостояния был тот факт, что для обоих соперников сегодняшний поединок с большой долей вероятности должен был стать последним в карьере. Джонсу 37 лет, а Миочичу — вовсе 42, и каждый из них успел добиться огромных успехов в спорте, так что уход на пенсию стал бы логичным шагом для каждого из оппонентов.
Первый раунд Джонс выиграл вчистую: сперва он перевел соперника в борьбу, где на протяжении нескольких минут разбивал его из доминирующей позиции. Второй раунд соперники провели в стойке, и теперь Миочич смотрелся чуть получше, но все равно преимущество было за чемпионом. А уже в третьей пятиминутке Джонс завершил бой в безжалостном стиле: сперва пробил оппоненту жесткий кик с разворота в корпус, от которого Стипе тут же сполз на настил, а затем и провел добивание.
Отпраздновав победу, чемпион заявил, что уходить из спорта прямо сейчас он передумал. А затем Джонс вышел за октагон и подарил свой пояс вновь избранному президенту США Дональду Трампу, который был почетным гостем UFC 309. А вот Миочич добавил турниру грустных ноток и все же объявил о завершении карьеры.