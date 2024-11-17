Величайший боец в истории уничтожил легенду UFC на глазах у Трампа. Джонс все еще гениален

Первоначально Джонс и Миочич должны были подраться 11 ноября 2023 года, однако действующий чемпион получил тяжелую травму во время подготовки, и бой пришлось перенести. За последний год в UFC успело случиться много всего — в том числе и в тяжелом весе. В дивизионе появился временный чемпион Том Аспиналл, которому пришлось даже однажды защитить свой, по сути, неполноценный пояс. Но в лиге сделали слишком большую ставку на поединок величайшего бойца в истории Джонса против лучшего тяжа за все время Миочича, так что всем прочим важным людям дивизиона пришлось подождать. Также важным моментом противостояния был тот факт, что для обоих соперников сегодняшний поединок с большой долей вероятности должен был стать последним в карьере. Джонсу 37 лет, а Миочичу — вовсе 42, и каждый из них успел добиться огромных успехов в спорте, так что уход на пенсию стал бы логичным шагом для каждого из оппонентов.