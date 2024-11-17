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Глава UFC высмеял рейтинг лучших бойцов, где Ислам Махачев опережает Джон Джонса

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал победу Джона Джонса над Стипе Миочичем.

Источник: Getty Images

Джонс провел успешную защиту своего чемпионского пояса, нокаутировав Миочича в третьем раунде на турнире UFC 309.

«Джон использовал удары ногами с самого начала. У него абсолютно космический бойцовский IQ. Теперь все готовы признать, что он лучший боец в мире?

Но вообще-то у Стипе был реальный шанс на сенсацию. Он был в отличной форме и пришел за победой, но Джон разобрал его на части. Джонсу будет 38 лет этим летом, но он выглядел феноменально. Не понимаю, как кто-то может не видеть того, что этот парень величайший в истории. До тех пор, пока он выступает и побеждает — он должен быть первым в списке лучших. Он словно Илон Маск в октагоне», — заявил Уайт на пресс-конференции.

В текущем рейтинге лучших бойцов UFC Джонс занимает третье место, уступая Алексу Перейре и Исламу Махачеву.