Глава UFC высмеял рейтинг лучших бойцов, где Ислам Махачев опережает Джон Джонса

«Джон использовал удары ногами с самого начала. У него абсолютно космический бойцовский IQ. Теперь все готовы признать, что он лучший боец в мире?



Но вообще-то у Стипе был реальный шанс на сенсацию. Он был в отличной форме и пришел за победой, но Джон разобрал его на части. Джонсу будет 38 лет этим летом, но он выглядел феноменально. Не понимаю, как кто-то может не видеть того, что этот парень величайший в истории. До тех пор, пока он выступает и побеждает — он должен быть первым в списке лучших. Он словно Илон Маск в октагоне», — заявил Уайт на пресс-конференции.