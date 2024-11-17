Джон Джонс сравнялся с Фёдором Емельяненко по количеству побед над чемпионами UFC

И Джонс, и Емельяненко победили по девять бойцов, которые в разные моменты своей карьеры удерживали титул чемпиона UFC. Костлявый одолел Даниэля Кормье, Сириля Гана, Гловера Тейшейру, Рашада Эванса, Стипе Миочича, Лиото Мачиду, Маурисио Руа, Куинтона Джексона, Витора Белфорта.