Джон Джонс сравнялся с Фёдором Емельяненко по количеству побед над чемпионами UFC

И Джонс, и Емельяненко победили по девять бойцов, которые в разные моменты своей карьеры удерживали титул чемпиона UFC. Костлявый одолел Даниэля Кормье, Сириля Гана, Гловера Тейшейру, Рашада Эванса, Стипе Миочича, Лиото Мачиду, Маурисио Руа, Куинтона Джексона, Витора Белфорта.
Последний император, в свою очередь, побеждал Родриго Ногейру (дважды), Кевина Рэндлмана, Марка Коулмана (дважды), Андрея Орловского, Тима Сильвию, Фрэнка Мира и Куинтона Джексона.
Сегодня Джонс победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 309.