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Джон Джонс ответил, какой гонорар заставит его согласиться на бой с Аспиналлом

Чемпион UFC Джон Джонс предположил, сможет ли промоушен сделать такое денежное предложение, чтобы переубедить его насчет поединка против Тома Аспиналла.

Источник: Getty Images

Ранее Джонс заявил, что не хочет драться с Аспиналлом и предпочтет завершить карьеру, если ему не организуют поединок против Алекса Перейры.

— Есть ли какая-то сумма, которая переубедит тебя насчет боя с Аспиналлом?

— Это должны быть очень, очень, очень серьезные деньги. За годы выступлений я понял, что финансовые вопросы лучше не выносить в публичное пространство.

Мне нужны такие деньги, которые позволят послать всех нахер. Хочу заработать столько, чтобы для меня даже перестало иметь значение, выиграю я или проиграю, — заявил Джонс на пресс-конференции.