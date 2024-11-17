Джон Джонс ответил, какой гонорар заставит его согласиться на бой с Аспиналлом

Ранее Джонс заявил, что не хочет драться с Аспиналлом и предпочтет завершить карьеру, если ему не организуют поединок против Алекса Перейры.
— Есть ли какая-то сумма, которая переубедит тебя насчет боя с Аспиналлом?
— Это должны быть очень, очень, очень серьезные деньги. За годы выступлений я понял, что финансовые вопросы лучше не выносить в публичное пространство.
Мне нужны такие деньги, которые позволят послать всех нахер. Хочу заработать столько, чтобы для меня даже перестало иметь значение, выиграю я или проиграю, — заявил Джонс на пресс-конференции.