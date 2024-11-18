Самый ожидаемый реванш российских ММА. У Шлеменко нет шансов против Токова?

С того момента прошло шесть лет, нужно ли говорить, что оба бойца постарели? И если Токову 34 года, что в целом не так критично для смешанных единоборств, то вот Александр уже настоящий ветеран ММА с восемью десятками боёв за плечами. Бой с Токовым был для Шторма финальным аккордом в зарубежной карьере, с тех пор Александр выступает только на родине. И выступает с периодическим успехом. Были странное поражение от Криса Ханикатта и ещё более странное поражение от Александра Илича, были и неплохие победы над Дэвидом Бранчем и Алексом Оливейрой. Был и пятираундовый поединок с Магомедом Исмаиловым, тоже, кстати, в Екатеринбурге. Все эти поединки логично подтвердили то, что Александр уже далёк от той формы, которая была у него во время пика. Ему уже пятый десяток, скорость не та, функциональное состояние оставляет желать лучшего. Конечно, со Шлеменко по-прежнему его дух, его спортивное упорство, его желание умереть в клетке. С ним же его техника и богатый опыт.