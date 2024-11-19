Главу UFC взбесило лидерство Махачева в рейтинге лучших бойцов лиги

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта разозлило лидерство чемпиона в легком весе российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).
В обновленном списке Махачев остался на первом месте. С третьего на второе место в рейтинге поднялся чемпион тяжелого веса Джон Джонс (США), который на турнире UFC 309 в Нью-Йорке одержал победу над соотечественником Стипе Миочичем. Обладатель пояса в полутяжелом весе Алекс Перейра (Бразилия) стал третьим.
«Мне необходимо избавиться от этих клоунов! Марк Цукерберг, давай заключим сделку по внедрению искусственного интеллекта как можно скорее!!!» — написал Уайт в социальных сетях.