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Главу UFC взбесило лидерство Махачева в рейтинге лучших бойцов лиги

Главу UFC Уайта разозлило лидерство Махачева в рейтинге Р4Р.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта разозлило лидерство чемпиона в легком весе российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

В обновленном списке Махачев остался на первом месте. С третьего на второе место в рейтинге поднялся чемпион тяжелого веса Джон Джонс (США), который на турнире UFC 309 в Нью-Йорке одержал победу над соотечественником Стипе Миочичем. Обладатель пояса в полутяжелом весе Алекс Перейра (Бразилия) стал третьим.

«Мне необходимо избавиться от этих клоунов! Марк Цукерберг, давай заключим сделку по внедрению искусственного интеллекта как можно скорее!!!» — написал Уайт в социальных сетях.