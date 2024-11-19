Главу UFC взбесило лидерство Махачева в рейтинге лучших бойцов лиги

В обновленном списке Махачев остался на первом месте. С третьего на второе место в рейтинге поднялся чемпион тяжелого веса Джон Джонс (США), который на турнире UFC 309 в Нью-Йорке одержал победу над соотечественником Стипе Миочичем. Обладатель пояса в полутяжелом весе Алекс Перейра (Бразилия) стал третьим.