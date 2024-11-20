Чемпион UFC вслед за Уайтом раскритиковал лидерство Махачева в списке Р4Р

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра вслед за главой организации Дэйной Уайтом поставил под сомнение лидерство чемпиона в легком дивизионе российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).
В обновленном списке Махачев остался на первом месте, Перейра стал третьим. С третьего на второе место в рейтинге поднялся чемпион тяжелого веса Джон Джонс (США), который на субботнем турнире UFC 309 в Нью-Йорке одержал досрочную победу над соотечественником Стипе Миочичем.
«Только с этим изменением я был бы доволен», — написал Перейра в соцсетях, поставив Джонса на первое место, а Махачева — на второе.