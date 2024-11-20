Чемпион UFC вслед за Уайтом раскритиковал лидерство Махачева в списке Р4Р

В обновленном списке Махачев остался на первом месте, Перейра стал третьим. С третьего на второе место в рейтинге поднялся чемпион тяжелого веса Джон Джонс (США), который на субботнем турнире UFC 309 в Нью-Йорке одержал досрочную победу над соотечественником Стипе Миочичем.