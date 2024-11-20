Защита бойца ММА Чичаева обжаловала продление ареста

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Защита спортсмена Умара Чичаева обжаловала продление ему срока ареста до февраля по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — сказали в суде.
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Басманный суд ранее продлил ему срок ареста до 18 февраля. Адвокат просил отпустить его под домашний арест, настаивая, что Чичаев «не совершал никаких преступлений, сам был ранен в ходе инкриминируемых событий, имеет четырех малолетних детей».
Чичаев — российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит заместителем командира взвода ОМОН батальона «Ахмат-1» Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.