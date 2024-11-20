Защита бойца ММА Чичаева обжаловала продление ареста

Чичаев — российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит заместителем командира взвода ОМОН батальона «Ахмат-1» Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.