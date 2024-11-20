«Я доволен». Джонс не расстроился из-за лидерства Махачева в рейтинге P4P

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Джон Джонс заявил, что его устраивает второе место в обновленном рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) вслед за россиянином Исламом Махачевым.
Чемпион UFC Махачев сохранил первое место в обновленном рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Джонс поднялся с третьего места на второе.
«В 37 лет занимать второе место в рейтинге P4P — я этим доволен», — написал Джонс в соцсети X.
В ночь на воскресенье Джонс победил соотечественника Стипе Миочича в главном событии турнира UFC 309, прошедшего в Нью-Йорке. Для него этот бой стал первым с марта 2023 года и вторым с февраля 2020 года.
У Джонса теперь на счету 28 побед, одно поражение, еще один поединок признан несостоявшимся.