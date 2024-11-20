На пути Яна легенда UFC. Фигейреду — самый смелый «мухач» в истории

Бразилец попал в UFC в 2017 году. И за семь лет успел переписать историю промоушена. Боец обладал довольно скромными габаритами — при росте в 165 см его вес не превышал 57 кг. Поэтому в дивизионе «мухачей» его принимали явно не как лютого нокаутёра. Вот только Фигейреду продемонстрировал всем, что готов ломать свою оппозицию. В лучшем промоушене на планете бразилец провёл 17 поединков. 13 из них Дейвисон завершил победами. И восемь раз получилось финишировать оппонентов досрочно. Для наилегчайшего дивизиона — великолепное достижение. Кроме того, Фигейреду побеждал не только в стойке. Он с большим удовольствием забирался в борьбу и там проводил приёмы. Поэтому никого не удивило, что возрастной бразилец добрался до чемпионского титула.