Салихов — недооценённый гений ММА. На пике Король кунг-фу был круче Шары

Муслим же, в свою очередь, сохраняет веру в себя и публично заявил, что не собирается уходить в отставку: «Путь воина — путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать: обо мне, моей семье и моём больном сыне, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать».