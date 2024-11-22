Конор снова вышел сухим из воды! Должен был сесть в тюрьму, но отделался штрафом

Мы не судьи и не можем оценивать справедливость судебных приговоров. Человек не сядет в тюрьму — пожалуй, это хорошо. Но кто знает, чем закончится для Макгрегора следующий суд? Напомним, Конора уже несколько раз обвиняли в подобных преступлениях, и некоторые тяжбы продолжают тянуться до сих пор. Возможно, в другой раз Ноториусу уже не так повезёт. Как бы то ни было, хочется верить, что Макгрегор одумается и остановит процесс быстрого разрушения собственной жизни. Ведь у него есть любящая жена и дети, не говоря уже про миллионы фанатов. Всё ещё можно изменить.