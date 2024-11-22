Сильнейший казах в UFC подерется с фанатом Макгрегора. Рахмонова лишили боя за пояс

Сильнейший боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов наконец-то получил соперника на турнире лиги под номером 310. Изначально третий номер рейтинга должен был подраться с чемпионом в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако последний снялся с поединка из-за костной инфекции, так что Рахмонову подобрали другого оппонента — Йэна Гэрри из Ирландии, занимающего седьмую строчку рейтинга полусреднего веса.
Гэрри 27 лет, и он — один из наиболее многообещающих бойцов своего дивизиона UFC. На счету Йэна 15 поединков, в каждом из которых он выиграл. В UFC молодой ирландец провел уже восемь успешных выступлений. В последних трех боях Гэрри одолел именитых соперников — Нила Мэгни, Джеффа Нила и Майкла Пейджа. Йэна отличает отточенная ударная техника с хорошим боксом и неплохие навыки на земле. Гэрри одним из своих кумиров называет звездного соотечественника Конора Макгрегора, и ему даже как-то доводилось тренироваться с экс-чемпионом UFC.
Есть у Гэрри и опыт совместных тренировок с Рахмоновым в одном из американских залов. Поговаривают, Шавкат уверенно расправлялся с ирландцем, хотя по имеющимся в сети небольшим видеофрагментам, где запечатлена совместная работа будущих соперников, особых выводов не сделаешь.
Рахмонов идет на серии из 18 досрочных побед в карьере, шесть из которых он записал на свой счет уже внутри UFC. Шавкат занимает третью строчку рейтинга, и ему уже дали бой за титул, однако, как уже было сказано выше, чемпион Белал Мухаммад столкнулся с проблемами и выбыл на несколько месяцев. Поначалу шли разговоры о том, что казахстанцу могут дать бой за временный титул, а его новым оппонентом должен был стать кто-то из топов дивизиона — Камару Усман, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс и остальные.
«Я очень разочарован нашим дивизионом», — написал не так давно Рахмонов в соцсетях, комментируя свой бой с Гэрри. — «Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон — вы все подвели фанатов. Единственный, кто подкрепил свои слова, это Иэн Гэрри, и я уважаю его. Но не сомневайся, Иэн, я иду за твоим ноликом и буду драться за пояс после».
Скорее всего, Рахмонов прав: победа над Гэрри должна обеспечить его возможностью подраться за пояс в 2025 году. Правда, соперник в этот раз более опасный, чем прежние оппоненты казаха. В отличие от некоторых из них, ирландец молод, уверен в себе и не просто так идет без поражений. Бой Рахмонова и Гэрри станет одним из главных событий турнира UFC 310, который пройдет в Лас-Вегасе 7 декабря.