Сильнейший казах в UFC подерется с фанатом Макгрегора. Рахмонова лишили боя за пояс

Рахмонов идет на серии из 18 досрочных побед в карьере, шесть из которых он записал на свой счет уже внутри UFC. Шавкат занимает третью строчку рейтинга, и ему уже дали бой за титул, однако, как уже было сказано выше, чемпион Белал Мухаммад столкнулся с проблемами и выбыл на несколько месяцев. Поначалу шли разговоры о том, что казахстанцу могут дать бой за временный титул, а его новым оппонентом должен был стать кто-то из топов дивизиона — Камару Усман, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс и остальные.