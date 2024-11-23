Салихов стал первым бойцом в истории UFC, дважды побеждавшим ударом ногой с разворота

Нокаут ударом ноги с разворота стал всего лишь 15-м в истории промоушена Ultimate Fighting Championship, а Салихов стал первым бойцом, который оформил дважды такой нокаут. В первый раз он победил таким способом 19 ноября 2022 года на турнире UFC Fight Night: Нзечукву vs. Куцелаба в поединке против португальского бойца Андре Фиальо.