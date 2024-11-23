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Салихов стал первым бойцом в истории UFC, дважды побеждавшим ударом ногой с разворота

40-летний российский боец UFC и самый титулованный ушу-саньдист мира, единственный некитаец, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу», Муслим Салихов вошёл в историю промоушена благодаря нокауту, который принёс ему победу над китайским атлетом Кэньань Суном на турнире UFC Fight Night 248.

Источник: Getty Images

Нокаут ударом ноги с разворота стал всего лишь 15-м в истории промоушена Ultimate Fighting Championship, а Салихов стал первым бойцом, который оформил дважды такой нокаут. В первый раз он победил таким способом 19 ноября 2022 года на турнире UFC Fight Night: Нзечукву vs. Куцелаба в поединке против португальского бойца Андре Фиальо.