Махачев назвал Макгрегора мерзким ублюдком

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора алкоголиком, наркоманом, а также насильником и ублюдком.
Высокий суд Ирландии в пятницу признал Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере около 250 тысяч евро. Бойца обвинили в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Он намерен подать апелляцию.
«Разоблачение этого мерзкого ублюдка было вопросом времени. Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет наружу, поверьте мне!» — написал Махачев в соцсети Х.
Макгрегор заявлял, что будет обжаловать решение суда.