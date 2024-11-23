Махачев назвал Макгрегора мерзким ублюдком

Высокий суд Ирландии в пятницу признал Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере около 250 тысяч евро. Бойца обвинили в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Он намерен подать апелляцию.