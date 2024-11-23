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Махачев назвал Макгрегора мерзким ублюдком

Махачев после суда назвал Макгрегора алкоголиком, наркоманом и насильником.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора алкоголиком, наркоманом, а также насильником и ублюдком.

Высокий суд Ирландии в пятницу признал Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере около 250 тысяч евро. Бойца обвинили в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Он намерен подать апелляцию.

«Разоблачение этого мерзкого ублюдка было вопросом времени. Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет наружу, поверьте мне!» — написал Махачев в соцсети Х.

Макгрегор заявлял, что будет обжаловать решение суда.