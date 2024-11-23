Петр Ян победил экс-чемпиона UFC в главном поединке турнира в Макао

Российский боец Петр Ян победил бразильца Дейвесона Фигередо в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Макао.
Бой продолжался все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину — 50:45, 50:45, 50:45.
31-летний Ян после неудачной серии из трех поражений выиграл второй поединок подряд. Всего на его счету 18 побед и пять поражений в ММА. В активе 36-летнего Фигередо 24 победы, четыре поражения и одна ничья.
Бразилец дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе, Ян — однажды в легчайшем. Россиянин в марте 2021 года в поединке с Алджамейном Стерлингом потерял титул из-за дисквалификации за запрещенный прием.
До этого поединка Ян занимал третье место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, Фигередо — пятое. Чемпионом является грузин Мераб Двалишвили, которому Ян проигрывал в марте 2023 года.