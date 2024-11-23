Ян накормил бразильца жуткими ударами! Шикарная победа россиянина

Четвёртый раунд начался с активности бразильца в стойке, хотя продуктивных действий по-прежнему было мало. Зато на второй минуте он сумел прижать Петра к сетке — россиянин быстро вышел из клинча и на выходе вбил в оппонента классную двойку. В концовке раунда бойцы бросились в жесточайший размен, где уже Ян упал после удара, но это вряд ли был полноценный нокдаун. В пятом раунде Фигейреду смело пошёл вперёд, понимая, что по очкам ему вряд ли удастся победить. Пётр работал вторым номером, выжидая и рассчитывая на контратаки. Заключительные пять минут получились спорными, зато судейский вердикт оказался бесспорным: победа Петра Яна единогласным решением судей с одинаковым счётом 50−45!