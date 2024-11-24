«Справедливость восторжествует!» Макгрегор — о признании его виновным в изнасиловании

«Двое мужчин ложно обвинены. Один оправдан, другой скоро будет оправдан! Поздравляю Джеймса Лоуренса с абсолютным оправданием! Мы знаем, что произошло той ночью! Все присутствующие знают, но это было проигнорировано. Каждое заявление лиц, присутствовавших в ту ночь, было проигнорировано. И все они оспаривали ложь Никиты!



Как в эту ложь поверили, я никогда не узнаю. Суд чувств и мнений, промытые людям мозги через основные средства массовой информации. Мы ещё не закончили. Далеко не закончили. Никаких шансов. Мы боремся! Справедливость и правда восторжествуют!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.