Легенда бокса назвал постановкой бой Майка Тайсона и Джейка Пола

«Все обсуждают, что это бой был спланирован заранее. Я согласен, что это постановка. Тайсон определенно сдерживался в ринге. Я же сам бывший боксер, я это вижу. И теперь этот результат пойдет в резюме обоим участникам, поскольку он имел статус официального. То есть Джек Пол заплатил, чтобы добавить победу в свой послужной список. Ради чего? Чтобы потешить свое самомнение?



Хочешь быть настоящим боксером — тогда зачем ты этим занимаешься? Может, с Джо Байденом хочешь подраться? С другой стороны, бой привлек 200 миллионов глаз. Плюс, девушки в со-главном событии закатили настоящее шоу и привлекли к себе внимание», — цитирует Де Ла Хойю MMA Junkie.