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Легенда бокса назвал постановкой бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Легенда бокса Оскар Де Ла Хойя выступил с критикой в адрес поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Источник: Getty Images

По мнению Де Ла Хойи, этот бой, в котором Пол одержал победу единогласным решением судей, был постановочным.

«Все обсуждают, что это бой был спланирован заранее. Я согласен, что это постановка. Тайсон определенно сдерживался в ринге. Я же сам бывший боксер, я это вижу. И теперь этот результат пойдет в резюме обоим участникам, поскольку он имел статус официального. То есть Джек Пол заплатил, чтобы добавить победу в свой послужной список. Ради чего? Чтобы потешить свое самомнение?

Хочешь быть настоящим боксером — тогда зачем ты этим занимаешься? Может, с Джо Байденом хочешь подраться? С другой стороны, бой привлек 200 миллионов глаз. Плюс, девушки в со-главном событии закатили настоящее шоу и привлекли к себе внимание», — цитирует Де Ла Хойю MMA Junkie.