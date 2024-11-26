Русскому чемпиону бросил вызов эквадорец, бивший чемпионов UFC. Победа над Верой выведет Яна к поясу

Петр Ян продолжает получать вызовы от звезд UFC, которые хотят подраться с ним. В минувшие выходные россиянин уверенно одолел решением судей экс-чемпиона Дейвесона Фигередо и впечатлил своим выступлением многих людей. Даже обладатель пояса в дивизионе Яна Мераб Двалишвили отметил победу Петра и предложил ему провести реванш.
Вероятность, что Яну устроят чемпионский бой, не особо велика, так что еще одну победу над кем-то из топовых представителей дивизиона. И один человек, подходящий вод все параметры, уже предложил Петру провести с ним поединок. Речь о Марлоне Вере, с которым экс-чемпион из России уже должен был подраться ранее.
«Отличный бой, Петр Ян. Теперь я хочу подраться с тобой», — написал.
Марлону Вере 31 год, и он занимает шестую строчку рейтинга лучших бойцов легчайшего веса. На его счету 24 боя в UFC, из которых он победил в 15-и. Американец эквадорского происхождения — один из наиболее опытных представителей дивизиона. Вера побеждал таких людей как Доминик Круз, Фрэнки Эдгар и Шон О’Мэлли. В апреле 2024-го он вышел на свой единственный титульный бой в карьере — в реванше с О’Мэлли, и проиграл разгромным решением судей. Затем, в августе, Вера в одну калитку уступил вышеупомянутому Фигередо.
Последние неудачи выбили Веру из списка сильнейших представителей легчайшего веса, и вот сейчас он, видимо, пытается ухватить соломинку, которая может вернуть ему прежние позиции. Марлон должен был подраться с Яном еще в августе 2022, и теперь эквадорцу вздумалось возобновить ту историю противостояния. Для Веры такой бой может стать последним шансом побороться за титул, а российский боец в случае, если ему доведется подраться с Марлоном, получит возможность закрепить свой претендентский статус.
Ян идет на третьей строчке рейтинга, и это — отличная позиция. Но есть причины, из-за которых его продвижение может быть не слишком быстрым. В период с марта 2021-го по март 2023-го россиянин проиграл четыре боя из пяти, тот, непростой, период его карьеры повлиял на положение Петра в гонке. И двух побед кряду (Ян одолел Сонга Ядонга и Фигередо в 2024 году) может не хватить бывшему чемпиону, чтобы обогнать в очереди на бой против Мераба Двалишвили прочих претендентов — Умара Нурмагомедова (#2) и Шона О’Мэлли (#1).
Вероятно, Яну необходимо победить еще раз, пока действующий чемпион разбирается с проблемами вокруг первой защиты титула. Мы уже прикидывали список кандидатов на роль следующего соперника Петра — и Веры там не было. Но это не значит, что Марлон не может стать для российского чемпиона пропуском к титульному бою. Проблема только в том, что за пояс Яну, вполне может, придется драться лишь во второй половиной 2025 года, и соперником его будет не Двалишвили, а, например, соотечественник Умар Нурмагомедов.