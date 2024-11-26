Русскому чемпиону бросил вызов эквадорец, бивший чемпионов UFC. Победа над Верой выведет Яна к поясу

Вероятно, Яну необходимо победить еще раз, пока действующий чемпион разбирается с проблемами вокруг первой защиты титула. Мы уже прикидывали список кандидатов на роль следующего соперника Петра — и Веры там не было. Но это не значит, что Марлон не может стать для российского чемпиона пропуском к титульному бою. Проблема только в том, что за пояс Яну, вполне может, придется драться лишь во второй половиной 2025 года, и соперником его будет не Двалишвили, а, например, соотечественник Умар Нурмагомедов.