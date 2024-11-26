Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Петр Ян остался на третьем месте в рейтинге легчайшего веса UFC

Российский боец Петр Ян остался на третьем месте в рейтинге легчайшего веса UFC.

Источник: UFC

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россиянин Петр Ян остался на третьем месте в рейтинге легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В субботу Ян на турнире UFC в китайском Макао победил бразильца Дейвезона Фигередо единогласным решением судей. Несмотря на победу в главном поединке вечера, Ян остался на третьей строчке рейтинга своего веса, где чемпионским поясом владеет грузин Мераб Двалишвили. После боя с Фигередо Ян потребовал реванша с Двалишвили — в марте 2023 года россиянин уступил грузину единогласным решением.

Россиянин Никита Крылов опустился на две позиции и расположился на восьмой строчке в таблице полутяжелого веса. Лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий продолжает оставаться чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев.