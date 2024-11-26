Россиянин Петр Ян остался на третьем месте в рейтинге легчайшего веса UFC

В субботу Ян на турнире UFC в китайском Макао победил бразильца Дейвезона Фигередо единогласным решением судей. Несмотря на победу в главном поединке вечера, Ян остался на третьей строчке рейтинга своего веса, где чемпионским поясом владеет грузин Мераб Двалишвили. После боя с Фигередо Ян потребовал реванша с Двалишвили — в марте 2023 года россиянин уступил грузину единогласным решением.