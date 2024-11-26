Россиянин Петр Ян остался на третьем месте в рейтинге легчайшего веса UFC

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россиянин Петр Ян остался на третьем месте в рейтинге легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В субботу Ян на турнире UFC в китайском Макао победил бразильца Дейвезона Фигередо единогласным решением судей. Несмотря на победу в главном поединке вечера, Ян остался на третьей строчке рейтинга своего веса, где чемпионским поясом владеет грузин Мераб Двалишвили. После боя с Фигередо Ян потребовал реванша с Двалишвили — в марте 2023 года россиянин уступил грузину единогласным решением.
Россиянин Никита Крылов опустился на две позиции и расположился на восьмой строчке в таблице полутяжелого веса. Лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий продолжает оставаться чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев.