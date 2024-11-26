Анкалаев − о Перейре: «Хабиб бы не дал ему встать из-под себя, 100%»

− С Кори я работал долго. У нас было два совместных лагеря. Не сказал бы, что у него очень хорошая борьба. Да, он борется, он выносливый, он идет вперед. С Хабибом я ни разу не боролся, не сталкивался, поэтому тяжело на этот вопрос ответить. А так, у Перейры любой, кто может… Если Хабиб его повалит, то завершит, потому что у Перейры нет борьбы, он не умеет вставать. Еще он не был в тяжелых боях, где присутствует борьба.