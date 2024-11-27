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Подруга Макгрегора раскритиковала жертву насилия Конора: «Что ты за женщина?»

Подруга и мать детей экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора выступила в поддержку своего партнера после решения суда о сексуальном насилии.

Источник: Getty Images

Ранее суд присяжным признал Макгрегора виновным в изнасиловании женщины по имени Никита Хэнд в одной из гостиниц Дублина в 2018-м году. Спортсмена обязали выплатить 260 тысяч долларов в качестве компенсации.

«Представьте себе женщину, у которой есть парень и ребенок, отправляющую провокационные фотографии себя партнеру другой женщины и семьянину. Эта женщина утверждает, что знает меня. Но она все равно отправляла свои сообщения мужчине. Серьезно?

Она извинялась перед своим ребенком, что отсутствует дома в субботу, воскресенье и понедельник. В это время она же забавлялась и танцевала в гостинице. Что ты за женщина? Мои сыновья будут предупреждены, что в мире существуют такие девушки.

Камеры видеонаблюдения не врут. Я уже жду день, когда весь мир увидит записи с них. Это настоящая улика. И мне показалось, что сексуальное насилие исходит от тебя.

Мы с Конором разобрались с нашими проблемами много лет назад. И мы стали сильнее, потому что так работают отношения. У нас четверо прекрасных детей. Их улыбки говорят сами за себя и отлично демонстрируют, какой у них отец», — написала Ди Девлин в соцсетях.