Подруга Макгрегора раскритиковала жертву насилия Конора: «Что ты за женщина?»

«Представьте себе женщину, у которой есть парень и ребенок, отправляющую провокационные фотографии себя партнеру другой женщины и семьянину. Эта женщина утверждает, что знает меня. Но она все равно отправляла свои сообщения мужчине. Серьезно?



Она извинялась перед своим ребенком, что отсутствует дома в субботу, воскресенье и понедельник. В это время она же забавлялась и танцевала в гостинице. Что ты за женщина? Мои сыновья будут предупреждены, что в мире существуют такие девушки.



Камеры видеонаблюдения не врут. Я уже жду день, когда весь мир увидит записи с них. Это настоящая улика. И мне показалось, что сексуальное насилие исходит от тебя.



Мы с Конором разобрались с нашими проблемами много лет назад. И мы стали сильнее, потому что так работают отношения. У нас четверо прекрасных детей. Их улыбки говорят сами за себя и отлично демонстрируют, какой у них отец», — написала Ди Девлин в соцсетях.