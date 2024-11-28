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Хамзат Чимаев: хотелось бы потренироваться с Фёдором Емельяненко, таким великим человеком

Непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев рассказал, что хотел бы потренироваться с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

Источник: Getty Images

«Да, конечно, хотелось бы потренироваться с Фёдором, таким великим человеком, который выступал в то время, когда мало бойцов из СНГ выступало в смешанных единоборствах», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Чимаев разделил октагон с Робертом Уиттакером. Хамзат одержал победу уже в первом раунде после того, как запустил руку сопернику за шею и вышел на ущемление челюсти. Роберт был вынужден постучать, сигнализируя о сдаче.