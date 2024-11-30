Терминатор из Дагестана жестко вырубил земляка и забрал миллион долларов. Мусаев — страшнейший нокаутер PFL

Мусаев и Умалатов начали бой с длительной разведки и практически без ударов. Лишь один раз в первом раунде Шамилю удалось достать Магомеда ударом с левой, но даже после того попадания у последнего заметно покраснело лицо в районе попадания. Вторая пятиминутка также получилась не особо яркой и прошла с небольшим преимуществом Мусаева. А уже в третьей Шамиль расчехлил свою пушку и жестким левым хуком через финт уронил Умалатова в тяжелый нокдаун, а затем добил уже в партере. Мусаев выиграл гран-при PFL в полусреднем весе и забрал чек на миллион долларов. Кроме того, Шамиль в очередной раз показал, что является страшнейшим нокаутером вне UFC, и потому хочется верить, что в обозримом будущем мы все же увидим его в лучшей лиге мира.