Терминатор из Дагестана жестко вырубил земляка и забрал миллион долларов. Мусаев — страшнейший нокаутер PFL

На турнире PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который прямо сейчас подходит к завершающей стадии, только что завершился еще один финал гран-при с участием двух россиян. За приз в один миллион долларов подрались Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов.
Шамиль Мусаев — одно из главных открытий 2024 года в российских ММА. Хотя этот боец уже давно выступает на высоком уровне и показывает отличные результаты, публика стала говорить о нем активно лишь в последние несколько месяцев. Мусаев — базовый ударник, выходец из ушу-саньда. В этой дисциплине Шамиль становился победителем первенств России, мира и Европы. Кроме того, ему довелось выиграть чемпионат планеты по ММА в любителях.
К финалу гран-при PFL Мусаев подошел, имея практически идеальную статистику в профи: 16 побед и одна ничья в 17 боях. Свой дебют Шамиль провел в 2013 году, а уже в 2014-м он выиграл проект «MixFighter», организованный лигой M-1 Global. В 2018-м Мусаев впервые выступил в Fight Nights, а его соперником стал Марат Хасанов. Шамиль финишировал оппонента уже на четвертой минуте и добавил в свою статистику 11-ю победу в 11 боях на тот момент. Тем не менее, задерживаться в Fight Nights Мусаев не стал и вскоре перебрался в польскую лигу KSW.
В Европе Шамиль Мусаев продолжил выступать успешно: три победы и одна ничья в первых четырех боях. Дагестанец стал одним из главных претендентов на бой за титул в легком весе (хотя в KSW он выступал на два дивизиона — легкий и полусредний) и едва не подрался с тогдашним чемпионом Матеушем Гамротом. Однако выйти на поединок со звездой из Польши Мусаеву помешала травма колена, и ему пришлось сделать перерыв в карьере. А когда Шамиль вернулся, ему довелось поучаствовать в довольно скандальном поединке: вероятно, вы помните ту историю из 2021-го. В январе того года Мусаев подрался со словенцем Урошем Юришичем, победил его решением, а затем спровоцировал массовую драку между командами после остановки боя.
Последний в KSW Мусаев бился в октябре 2021-го, а затем ему снова пришлось взять паузу — теперь почти на два года. Его возвращение состоялось лишь летом 2023-го, а площадку дагестанцу предоставила лига RCC. Соперником Мусаева стал ветеран UFC Алексей Кунченко, и Шамиль разобрался с крепким полусредневесом всего за полторы минуты. Та победа стала последней из тех, которые Мусаев одержал на территории РФ.
С 2024 года Мусаев выступает PFL, и именно яркие победы в этой организации вывели его на нынешний уровень известности. Сперва, в апреле, Шамиль нокаутировал грозного американца Логана Сторли (экс-претендент на пояс Bellator, опасный борец, ни разу не уступавший досрочно до встречи с Мусаевым). А затем дагестанец брутально вырубил земляка Мурада Рамазанова, записав ему и первое поражение в карьере. Так, Мусаев оформил выход в полуфинал гран-при PFL, в котором ему, как это ни странно, вновь пришлось подраться с Рамазановым. Шамиль опять победил — правда, теперь уже судейским решением, и этот успех вывел его в финал. В решающем поединке сезона Мусаев встретился с другим земляком Магомедом Умалатовым.
Умалатов также подошел к сегодняшнему финалу, имея 17 побед в статистике. При этом, Магомед ни разу не проигрывал и даже не завершал поединки вничью, в отличие от Мусаева. Умалатов также является одним из наиболее успешных полусредневесов России. Ему доводилось выигрывать первенство Европы по любителям, а его главным успехом в боях на территории нашей страны следует считать чемпионство в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
Магомед — младший брат Гасана Умалатова, одного из представителей первой волны россиян, перешедших в UFC в начале 2010-х. Умалатов-старший попал в сильнейшую лигу мира в 2014-м и провел там четыре боя. Что касается Магомеда, то он выступает за океаном с 2021 года. В PFL у него значится восемь успешных боев, а на пути к сегодняшнему финалу Умалатов одолел Неймана Грэйси, Бреннана Уорда и бывшего чемпиона Bellator из России Андрея Корешкова.
Мусаев и Умалатов начали бой с длительной разведки и практически без ударов. Лишь один раз в первом раунде Шамилю удалось достать Магомеда ударом с левой, но даже после того попадания у последнего заметно покраснело лицо в районе попадания. Вторая пятиминутка также получилась не особо яркой и прошла с небольшим преимуществом Мусаева. А уже в третьей Шамиль расчехлил свою пушку и жестким левым хуком через финт уронил Умалатова в тяжелый нокдаун, а затем добил уже в партере. Мусаев выиграл гран-при PFL в полусреднем весе и забрал чек на миллион долларов. Кроме того, Шамиль в очередной раз показал, что является страшнейшим нокаутером вне UFC, и потому хочется верить, что в обозримом будущем мы все же увидим его в лучшей лиге мира.