Умар Нурмагомедов: «Звонил Хабиб по поводу следующего бой. Спрашивал, буду ли я драться»

«Позавчера Хабиб Нурмагомедов звонил относительно боя. Он сказал, что садится в самолет и скоро вылетает. Спросил, буду я драться или нет. Я сказал, что буду. Посмотрим, что скажет UFC», — сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.