Умар Нурмагомедов: «Звонил Хабиб по поводу следующего бой. Спрашивал, буду ли я драться»

Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой».
Али Абдель-Азиз: «Умар будет вторым Хабибом. За его спиной два миллиарда человек».
«Позавчера Хабиб Нурмагомедов звонил относительно боя. Он сказал, что садится в самолет и скоро вылетает. Спросил, буду я драться или нет. Я сказал, что буду. Посмотрим, что скажет UFC», — сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой».
Али Абдель-Азиз: «Умар будет вторым Хабибом. За его спиной два миллиарда человек».