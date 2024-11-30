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Умар Нурмагомедов: «Звонил Хабиб по поводу следующего бой. Спрашивал, буду ли я драться»

«Позавчера Хабиб Нурмагомедов звонил относительно боя. Он сказал, что садится в самолет и скоро вылетает. Спросил, буду я драться или нет. Я сказал, что буду. Посмотрим, что скажет UFC», — сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Источник: Спортс"

Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой».

Али Абдель-Азиз: «Умар будет вторым Хабибом. За его спиной два миллиарда человек».