Серый кардинал UFC. Кто на самом деле рулит в главном промоушене мира

Отличный пример работы Хантера и его важности — UFC 303. Турнир лишился главного события за пару недель до намеченной даты, и пришлось спасать ивент с помощью Алекса Перейры. Но позже появились и другие проблемы, требовавшие ещё более оперативного решения. По ходу предварительного карда стало ясно, что Брайан Ортега не сможет выступить и соглавное событие вечера разваливается. По сообщениям ESPN, уже через несколько минут после этой новости Кэмпбелл звонил Дэну Иге, который живёт в Лас-Вегасе. В итоге он принял бой с Диего Лопесом на четырёхчасовом уведомлении и вышел в октагон. Иге проиграл, но получил заслуженную похвалу от болельщиков и руководства UFC. Работу Хантера во время UFC 303 отмечал и вице-президент ESPN Мэтт Кенни: «Это замечательный пример того, как Хантер умеет управлять делами. Его отпечатки пальцев есть повсюду в совместном успехе, которого наши компании добились за последние шесть лет».