Величайший боец в истории готов отдать пояс UFC, лишь бы не биться с опасным громилой. Джонс боится Аспиналла?

На словах «мы дадим вам, ребята, то, что вы хотите» многие поклонники единоборств сразу могли подумать, будто Джонс решил согласиться на бой с временным чемпионом Томом Аспиналлом. Тяжеловесы уже довольно давно ведут словесную перепалку, и интрига их пока заочного противостояния заключается в том, что британца многие считают главной угрозой для обладателя полноценного пояса. Аспиналл и Джонс являются бесспорными лидерами дивизиона, так что их бой мог бы стать огромным событием, вот только для одной из сторон такой вариант видится не самым выгодным. Джонс не хочет принимать поединок с Аспиналлом — и говорит об этом прямо.