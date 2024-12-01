Величайший боец в истории готов отдать пояс UFC, лишь бы не биться с опасным громилой. Джонс боится Аспиналла?

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс объявил о том, что может отказаться от пояса в результате переговоров с лигой. Не так давно, 17 ноября, он провел первую защиту титула в бою против бывшего обладателя пояса в дивизионе Стипе Миочича. 37-летний Джонс почти три полных раунда доминировал над 42-летним ветераном и финишировал его красивой вертушкой в корпус незадолго до перерыва между третьей и четвертой пятиминуткой. Были основания полагать, что Джон завершит карьеру после поединка с Миочичем, однако самый успешный боец в истории UFC решил задержаться в спорте еще на какое-то время.
«Я решил, что, пожалуй, не буду заканчивать. У нас по курсу кое-какие переговоры с Дэйной, и если все сложится, мы дадим вам, ребята, то, что вы хотите. У нас есть варианты. Посмотрим, что хотят Дэйна и Хантер Кэмпбелл (директор по бизнесу UFC. — прим. Sport24). Хочу выразить большое спасибо президенту Дональду Трампу за то, что присутствует сегодня здесь. США! США! США! Я горжусь, что я американский чемпион, что я американский чемпион христианин», — произнес в своей речи Джонс сразу после победы над Миочичем.
На словах «мы дадим вам, ребята, то, что вы хотите» многие поклонники единоборств сразу могли подумать, будто Джонс решил согласиться на бой с временным чемпионом Томом Аспиналлом. Тяжеловесы уже довольно давно ведут словесную перепалку, и интрига их пока заочного противостояния заключается в том, что британца многие считают главной угрозой для обладателя полноценного пояса. Аспиналл и Джонс являются бесспорными лидерами дивизиона, так что их бой мог бы стать огромным событием, вот только для одной из сторон такой вариант видится не самым выгодным. Джонс не хочет принимать поединок с Аспиналлом — и говорит об этом прямо.
Чемпион не скрывает, что его на данном этапе карьеры не особо интересует вызов в лице молодого и опасного оппонента. Хотя при этом Джонс и не отметает варианта боя с Аспиналлом полностью.
«Я подерусь с Аспиналлом только в том случае, если Дэйна и Хантер дадут мне чек, который действительно меня переубедит. Я хочу, чтобы это стоило моих усилий», — говорил среди прочего американец не так давно.
В ближайшее время вся эта история должна подойти к логическому завершению, и, вполне вероятно, в UFC уже составили предложение, которое могло бы заставить Джонса пойти на риск. Однако, судя по высказываниям величайшего бойца в истории лиги, сам он больше склоняется к отказу от титула — лишь бы его наконец оставили в покое, — нежели к поединку с Аспиналлом.
«Скорее всего, я откажусь от пояса, прежде чем официально уйду в отставку. Посмотрим, как пройдет моя встреча с UFC», — написал Джонс в соцсетях.
Тем не менее, Аспиналл пока не теряет надежды получить заветный бой. И с его точки зрения есть неплохие шансы, что лиге все же удастся договориться с обеими сторонами. Сам Том явно готов принять бой с Джонсом чуть ли не на любых условиях.
«Я совершенно уверен, что этот бой состоится», — заявил Аспиналл накануне. — «Очевидно, что мне многое нужно держать в тайне. Я разговаривал с руководством UFC, и они также совершенно уверены, что это произойдет. Не знаю насчет Джона, но с моей стороны и со стороны UFC это весьма вероятно».
Так или иначе, развязка всей этой истории должна наступить уже скоро. В тяжелом весе хватает людей, близких к статусу претендента на пояс, и заставлять их ждать развязки во всех этих разборках между неоспоримым чемпионом и временным — будто бы неприлично. Скорее всего, в UFC либо дожмут Джонса на переговорах, либо объявят Аспиналла обладателем полноценного пояса, и тогда тяжелый вес продолжил свое движение. И все же хочется верить, что руководству лиги удастся организовать первый вариант.