Криштиану Роналду влюблён в бои. Критикует Топурию и не пропускает боксёрские турниры

Роналду разбирается не только в боксе. Он активно следит за смешанными единоборствами. И перед турниром UFC 308 даже конфликтовал с Илией Топурией. Многие фанаты MMA с удовольствием наблюдали за их перепалкой. Первым высказался Криштиану, который раскритиковал испано-грузинского бойца за «болтовню»: «Мне нравится Макс, и я склоняюсь к нему. Топурия слишком много говорит. К тому же тогда, когда он победил Алекса Волкановски, тот просто не был готов, поскольку возвращался после нокаута и не успел восстановиться. Макса никогда не отправляли в нокаут. Поэтому он будет трудным соперником для Илии».