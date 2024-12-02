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Источник: в Дагестане закроется Школа единоборств Нурмагомедова

Школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, куда силовики пришли с обысками после июньского теракта в Дагестане, будет закрыта, утверждает телеграм-канал Mash.

Источник: Getty Images

Отмечается, что на этом месте в Махачкале будет возведен жилой комплекс, а новый зал планируется открыть в Новом Хушете.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, в результате чего погиб 21 человек. Пятеро нападавших были ликвидированы. Один из них проходил тренировочный сбор в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова перед профессиональным боем, из-за чего в заведении была проведена проверка.

Школа единоборств открылась в декабре 2019 года. Ее основали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его отец, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.