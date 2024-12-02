Источник: в Дагестане закроется Школа единоборств Нурмагомедова

Отмечается, что на этом месте в Махачкале будет возведен жилой комплекс, а новый зал планируется открыть в Новом Хушете.
23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, в результате чего погиб 21 человек. Пятеро нападавших были ликвидированы. Один из них проходил тренировочный сбор в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова перед профессиональным боем, из-за чего в заведении была проведена проверка.
Школа единоборств открылась в декабре 2019 года. Ее основали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его отец, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.