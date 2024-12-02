Легендарный американец из UFC 1,5 года жил в СССР. Вспоминает с ужасом: «Мы ели человеческие потроха»

«Наше общежитие было таким, какое ожидаешь от коммунистической страны: унылое и невыносимое. Нас кормили три раза в день, но часто я не понимал, что нам принесли. То вроде бы конина, то язык, то рыба, то что-то еще, что может двигаться и имеет сердце. Иногда нам приносили яйца и картошку в тарелках, посередине которых было жировое пятно. Овощей было не найти, по большей части был только протеин и крахмал. Когда я уставал от этой русской рулетки в питании, плевал на все и шел в местный “Макдоналдс”.