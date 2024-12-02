Легендарный американец из UFC 1,5 года жил в СССР. Вспоминает с ужасом: «Мы ели человеческие потроха»

В июле 2011 года Дэн Хендерсон нокаутировал Федора Емельяненко, окончательно разрушив его ауру непобедимости. Это было третье подряд поражение Федора, но первое — прямом нокаутом.
И хотя Хендерсон до боя считался андердогом, он также был легендой ММА. И немного говорил по-русски, ведь полтора гола тренировался в России — во времена СССР и перестройки.
Хендерсон, как и братья Емельяненко, выступал в Pride — поэтому они были знакомы. Хендерсон вспоминал, что Федор был неразговорчивым, а вот с Александром они общались. Для этого Хендерсон вспомнил русские слова, которые выучил, когда проходил сборы в России.
Американец занимался греко-римской борьбой, представлял США на Олимпиаде 1992 и 1996 годов. Хендерсон тренировался в самых разных городах СССР, чтобы учиться у лучших:
«Я был в России где-то 25 раз, самая длительная поездка была четыре месяца. Большую часть времени мы проживали в Московском олимпийском центре, несколько раз ездили на сборы в Крым, тренировались в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Киеве, Минске и Алма-Ате. В среднем я проводил в России по три недели, все поездки были связаны с борьбой. Я год учил русский язык с репетитором, чтобы лучше понимать борцов».
В своей автобиографии Хендерсон подробно рассказал о поездках в поздний СССР в 1987—1990 годах. Он поехал туда на длительные борцовские сборы, чтобы подготовиться к отбору в сборную США на Олимпиаде. Американец тренировался у советских чемпионов, что помогало ему прогрессировать. Но он так и не привык к жестким реалиям перестроечной России:
«Наше общежитие было таким, какое ожидаешь от коммунистической страны: унылое и невыносимое. Нас кормили три раза в день, но часто я не понимал, что нам принесли. То вроде бы конина, то язык, то рыба, то что-то еще, что может двигаться и имеет сердце. Иногда нам приносили яйца и картошку в тарелках, посередине которых было жировое пятно. Овощей было не найти, по большей части был только протеин и крахмал. Когда я уставал от этой русской рулетки в питании, плевал на все и шел в местный “Макдоналдс”.
Каждые две недели мы ездили в Европу на турнир вместе с россиянами, потом возвращались на тренировки. Затем я летел домой на пару недель, после чего возвращался в СССР. Так я прожил полтора года. Иногда у нас были сборы и турниры в Швеции и Норвегии. Плюсом этих мест была еда: у них были фрукты, гранола, сыры, сэндвичи, мясо и рыба. Тебе не приходилось переживать, что придется есть человеческие потроха, как в России".
Хендерсон признался, что жизнь в СССР научила его ценить родину. Каждый раз, когда он возвращался в США, чувствовал благодарность за все, что у есть у американцев:
«Мне казалось, американцы воспринимают свободу как должное. В России я видел, как люди стояли в очередях за одеждой и едой. В магазинах все было одинаковым, никакого разнообразия. Вся одежда одинаковая, люди лишены индивидуальности, никакого самовыражения. Выглядело это мрачно, будто все просто плыли по течению жизни. Но зато эта унылость помогла моему прогрессу в борьбе, меня ничего не отвлекало».
Александр Баженов