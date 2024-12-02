Чемпион и тяжеловесы — самые богатые? Сколько зарабатывают звёзды UFC 310

Зато после титульного поединка с Брэндоном Морено базовый гонорар Александра последовательно растёт — за мексиканца $ 200 тыс. гонорара, а с бонусами — почти полмиллиона ($ 482 тыс.). После было около $ 2 млн ($ 1,742 млн с учётом бонусов, PPV и доли от продажи билетов) за реванш с Ройвалом, который, кстати, тоже прошёл в декабре прошлого года. А со Стивом Эрцегом вышло меньше — $ 1,042 млн, но там был номерной турнир в Бразилии, который собрал гораздо меньше. Что касается его соперника Кая Асакуры, то он только дебютирует в UFC, но можно предположить, что базовый гонорар японца будет примерно раза в два меньше, чем у Пантожи (у бразильца $ 400 тыс.).