«Если люди хотят увидеть, как Топурия проиграет…» Махачев — о Хабибе, треш-токе и подготовке к бою с Царукяном

Топурия? Ничего такого выходящего за рамки он не говорит, честь не задевает. Это часть игры. Он чемпион, он должен говорить. У нас 100% будет с ним какой-то разговор. Он постоянно говорит про меня. Что-то хочет, наверное, донести. Я не понимаю, что именно. Выйдем и поговорим. Хочет драться? Подеремся, если нужно. Если говорить о моих боях, то мы с ним не пересекаемся. Он представляет другой вес. Я его побью, и что мне это даст?! Я не выиграю пояс. Но если люди хотят увидеть, как он проиграет, то можно и так".