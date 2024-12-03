Шавкат Рахмонов назвал трех бойцов, отказавшихся драться с ним на UFC 310

Изначально Рахмонов должен был сразиться на UFC 310 c чемпионом в полусреднем весе из США Белалом Мухаммадом, однако тот был вынужден сняться с поединка из-за травмы.
«Я хотел подраться с Камару Усманом, но он не принял бой. Также они предлагали бой Пратесу, но он был травмирован. Колби Ковингтон тоже отказался драться. Я счастлив, что Иан Гарри принял бой. Вначале Усман тоже согласился на поединок, но потом отказался. Возможно, он не хотел рисковать», — заявил Рахмонов в интервью Submission Radio.
Шавкат Рахмонов и ирландец Иан Гарри подерутся в со-главном бою турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 8 декабря.