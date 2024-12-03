Непобедимый и неинтересный. Евлоев словно выступает в любительском спорте

«Я бы хотел сразиться с Мовсаром. Но на счету этого парня восемь поединков в UFC, и все восемь побед одержаны в результате судейских решений. Четыре из них были раздельными решениями. 0 побед в результате удушающего приёма, нокаутов. Вы серьёзно? Он должен финишировать хоть кого-нибудь. Может быть, UFC стоит найти ему оппонента из его города. Пусть со своим отцом побьётся и финиширует его. Ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Да, его рекорд выглядит красиво, он непобеждённый, но послушайте, он никого не финишировал», — сказал Топурия на пресс-конференции.