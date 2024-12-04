Магомед Анкалаев: Если я буду чемпионом, то таким, которого не надо оберегать

Первый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев заслуживает боя с чемпионом Алексом Перейрой, как никто другой, но никак не может получить этот поединок. Магомед — человек скромный, спокойный, из себя его может вывести разве что поведение соперника в клетке или откровенное хамство. Однако в последнее время в своих социальных сетях он стал регулярно публиковать дерзкие посты, адресованные прежде всего Перейре (и иногда — Джону Джонсу).
С 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске проходил чемпионат мира по ММА, и Анкалаев был там почетным гостем. На пресс-конференции он признался, что твиты делает не он сам, а его менеджер Али Абдель-Азиз. Но строго по согласованию с Магомедом. А после турнира Анкалаев дал интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», причем в такой тональности, что стало понятно: Абдель-Азиз и правда выкладывает эти посты не только по своему желанию.
Мы понимаем, что UFC оберегает своих чемпионов
— Как вам победа Джона Джонса над Стипе Миочичем?
— Этот бой я полностью не смотрел, лишь концовку — как [Стипе] проиграл. Ну мы так и рассчитывали, что Джон Джонс победит. У Стипе был простой трехгодовой, а Джонс за это время дрался.
— Как нужно побеждать такого бойца, как Джонс? У него высочайший бойцовский IQ.
— У Джонса выиграть можно. Надо столкнуться с ним. У Джонса есть борьба, есть стойка. Надо его пощупать, а потом уже найти ключи. Думаю, можно найти к нему ключи. Мы видели его в бою с Густафссоном. Этот бой могли отдать туда-сюда, равный бой. Можно даже сказать, что выиграл Густафссон. А еще Доминик Рейес. Все единогласно говорят, что его [Джонса] вытащили. Поэтому, думаю, можно его выиграть. Думаю, что, если в дальнейшем он будет выступать, если у нас с ним бой состоится, мы можем пройти его.
— Вы опубликовали фотографию молодого Тома Аспиналла в футболке с надписью «Дагестан» и пошутили, мол, вот она — настоящая причина того, почему Джонс не хочется драться с Томом.
— Ну да. Мы понимаем, что UFC оберегает своих чемпионов. Аспиналл, как мы знаем, скоростной, борется хорошо. Это будет тяжелый бой для Джонса, поэтому, думаю, он избегает этого боя.
— На неделе боя Джонса со Стипе вы много упоминали о нем в социальных сетях, а после победы Джонса — ни одного упоминания. С чем это связано?
— Там были разговоры о том, что он хочет биться с Перейрой — моим будущим соперником, который является чемпионом в моем дивизионе. Поэтому мы ему отвечали: «Ты сначала разберись там, где ты есть, а потом уже можно говорить о другом».
— Вы признавались, что ваши соцсети ведет Али Абдель-Азиз, и сказали, что все публикации он согласовывает с вами. Не кажется ли вам, что посты слишком дерзкие?
— Мы обсуждаем [публикации], и, исходя из моих слов, он пишет, чуть что-то дополняет. А так — нет такого, что он сам сказал, высказался.
— Приведу пример: была опубликована фотография Перейры и Джонса и подпись с эмодзи козы, имеется в виду the GOAT (величайший всех времен. — «Известия»), и цыпленка…
— Это был подкол, чтобы… Как правильно сказать… Когда оба избегают своих соперников, то тогда выражение… В общем, по-американски выставили, да. Козу как-то называют [в Америке]…
— The GOAT.
— Да, такая тема американская.
— А что означает цыпленок?
— Цыпленок — это имеется в виду легкий бой. То, что для меня это нетяжелый бой, настолько легкий бой. То, что мы можем его съесть как бы (улыбается).
У Перейры нет борьбы, он не умеет вставать.
— Какое впечатление произвел Перейра в бою с Раунтри? Вам не показалось, что он испытывает проблемы с левшами? Он часто пропускал от Раунтри передний правый боковой.
— Если бы Раунтри показал свой дух, пошел бы чуть вперед… Видно было, что, когда по нему попадали, он начинал сдавать позиции. Перейра почувствовал, что, когда он начал попадать, заряжаться в удары, тот стал отступать. За счет этого Перейра, можно сказать, вытащил бой. А так — мы увидели, насколько он [Перейра] открыт, как он хапает каждый удар, который ему наносят.
У него-то проблем много, не только с левшами. Единственное, что у него есть, — что все соперники, которые выходят против него, боятся. У него есть левый боковой, на который все натыкаются. Если взять ударку, то он стандартный ударник. Не видел, чтобы он в техническом плане кого-то обманул и уронил. Все знают, что он делает, и он делает это хорошо.
— Вы наверняка помните видео, как Хабиб Нурмагомедов не дает встать Кори Андерсону из-под себя. С Кори вы в прошлом тренировались, он бывший топ UFC. Как думаете, Хабиб с Перейрой проделал бы то же самое?
— С Кори я работал долго. У нас было два совместных лагеря. Не сказал бы, что у него очень хорошая борьба. Да, он борется, он выносливый, он идет вперед. С Хабибом я ни разу не боролся, не сталкивался, поэтому тяжело на этот вопрос ответить. А так — у Перейры любой, кто может [бороться]… Хабиб если его повалит, то он завершит, потому что у Перейры нет борьбы, он не умеет вставать. Он еще не был в тяжелых боях, где присутствует борьба.
— В общем, Хабиб не дал бы Перейре встать?
— Сто процентов.
Мой переход в тяжелый вес вполне возможен
— Перед вашим боем в Абу-Даби мы спрашивали про Артема Вахитова. На ваш взгляд, кто более искусный ударник в ММА — Перейра или Вахитов?
— Конечно, Перейра для боев лучше, так как он панчер. А в техническом плане Вахитов на две головы выше него.
— В будущем интересно было бы встретиться с Артемом?
— У меня нет такого бойца, с которым мне хотелось бы биться, проверить себя. У меня был не такой легкий путь, бился со всеми топами, а сейчас хочу пояс, хочу быть чемпионом. А так — если я буду чемпионом, то буду таким чемпионом, которого не надо будет оберегать. Если будет Вахитов или другой, тот, кто заслужил, — тому дорога открыта. Чемпион должен биться с тем, кто заслуживает этого шанса. Я сам знаю, каково это, когда чемпион отказывается, не дает возможности тебе биться, поэтому иногда это злит, иногда сам себя успокаиваешь.
— Правильно понимаю, что нет ничего личного к Перейре?
— У меня нет личного к бойцам. У нас нет такого, что мы перешли грани. У нас, можно сказать, есть бойцовская ненависть друг к другу. Мы должны биться. Он будет загнан в угол, ему придется пояс либо освободить, либо драться со мной. А как к человеку ненависти к нему нет.
— Если станешь чемпионом в полутяжелом весе, следующая цель — чемпионство в тяжелом весе?
— Мы пока об этом не думаем, но с каждым годом у меня вес поднимается. Это вполне возможно [переход в тяжелый вес], если у меня получится стать чемпионом [в полутяжелом весе], если будет у меня вес подниматься. Если вес поднимется — поднимусь, чтобы подраться с топами в тяжелом дивизионе. Но это всё «если».
Ислам Бабаджанов