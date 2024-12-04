Емельяненко возвращается. Александр не дрался полтора года и полностью поменялся

Емельяненко, судя по всему, действительно полностью перезагрузился. И алкоголь по-прежнему не употребляет. Поскольку в силе спор с Умаром Кремлёвым. Об этом сообщил сам функционер: «Он старается. Он делает это не ради этого, не ради квартиры. Он делает это ради того, чтобы показать, что он в нормальной форме. А квартира… Это мотивация. Для него самая интрига — сможет ли он. Многие в нём пытаются увидеть слабость. Как Саша сам говорит, что многие ждут, что он не сможет продержаться год».