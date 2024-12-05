Хабиб Нурмагомедов оценил бой 58-летнего Майка Тайсона и 27-летнего Джейка Пола: «Для меня это выглядело как фейк»

«Я смотрел бой, потому что это Майк Тайсон, легенда. А по поводу того, был ли бой фейковым, я, честно, не знаю. Он выглядел как фейковый. Но я счастлив, что в итоге он [Майк Тайсон] заработал деньги. Когда тебе под 60 лет и ты делаешь около 20 миллионов долларов — это хорошо для него, для его близких людей, для его семьи. По крайней мере, я рад за это. А был это настоящий бой или нет — большой вопрос. Для меня это выглядело как фейк, бой выглядел фейковым», — сказал Хабиб, отвечая на вопросы на форуме в Дубае.