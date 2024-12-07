Не знает английского, но любим во всём мире. В чём феномен Шавката Рахмонова?

Рахмонов не является сторонником трэш-тока ввиду своего менталитета и воспитания. Он не оскорбляет оппонентов и не затрагивает их семьи, как это делает условный Колби Ковингтон. И это играет на руку популярности Номада, потому что от агрессивных болтунов многие уже устали. Вдобавок Шавкат нечасто появляется в медиапространстве, из-за чего его образ напоминает праймового Фёдора Емельяненко. Спокойный, немногословный и внушающий страх своими выступлениями боец. Если ему и приходится высказывать мнение, то говорит Рахмонов чётко и по делу.