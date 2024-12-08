Евлоев снова без финиша. Уверенная, но скучная победа россиянина

Евлоев подошёл к поединку в статусе бойца топ-5 полулёгкого веса и с рекордом 8−0 в UFC. Правда, с существенным нюансом — все победы под эгидой лучшего промоушена планеты Мовсар добыл судейскими решениями. Если сначала это никому не мешало, то сейчас в UFC даже не скрывали, что россиянину нужны финиши, чтобы полноценно заявить о своих титульных амбициях. В январе этого года Евлоев одолел единогласным решением крепкого Арнольда Аллена и удостоился критики от Даны Уайта, который назвал бой худшим на турнире. Поединок со Стерлингом должен был стать для Мовсара одновременно и возможностью реабилитироваться в глазах босса промоушена, и самым серьёзным тестом в карьере.