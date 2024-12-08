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Хабиб — о Евлоеве: «Думаю, он заслуживает титульника»

«19−0 в MMA и 9−0 в UFC. Думаю, Евлоев заслуживает титульного боя», — написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.

Источник: Спортс"

На UFC 310 Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга. Это его девятая победа подряд в лиге.

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?