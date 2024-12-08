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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Евлоева над Стерлингом в UFC

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего соотечественника Мовсара Евлоева над американцем Алджамейном Стерлингом на UFC 310.

Источник: Getty Images

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным судейским решением 29:28.

«19:0 в ММА и 9:0 в UFC. Я думаю, Мовсар Евлоев заслуживает титульного боя», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, чемпионом полулёгкого дивизиона является испанец с грузинскими корнями Илия Топурия, который в последнем своём бою одолел Макса Холлоуэя нокаутом.

Главным событием турнира станет титульный поединок в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и Каем Асакурой. Также на турнире в тяжёлом весе сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган.