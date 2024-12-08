Волков проиграл в очень спорном бою. Судьи снова отдали победу французу

Сириль и Александр шли к реваншу три с половиной года. Ган победил в первом бою и с тех пор уже дважды сумел подраться за титул: сначала проиграл Фрэнсису Нганну, затем — Джону Джонсу. Казалось, что Сириль — уникальный боец нового поколения, который заберёт пояс и будет править в дивизионе долго, но с момента победы над Александром у француза рекорд 3−2 за три с половиной года, и миф о его непобедимости был развенчан.