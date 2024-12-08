Шавкат Рахмонов отменил сенсацию и одержал 7-ю победу в UFC

Их поединок стал со-главным событием турнира UFC 310, который проходит на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
В концовке первого раунда Рахмонов нанес правый оверхэнд, который достиг своей цели, однако Гэрри выдержал этот удар.
Во втором доминировал Рахмонов, но в третьем рануде Гэрри перехватил инициативу и забрал его.
В четвертом раунде бойцы провели в активном обмене ударами. В последней пятиминутке Гэрри едва не задушил казахстанца. Однако, Рахмонов с трудом, но выбрался из неудобной позиции.
В итоге противостояние продлилось все отведенные раунды и завершилось победой Рахмонова единогласным решением судей.
Таким образом, Рахмонов одержал седьмую победу в семи боях UFC. При этом казахстанец впервые в карьере дошел до решения — все предыдущие поединки «Номад» завершал досрочно. Для Гэрри же это поражение стало первым в карьере.
Напомним, изначально на этом турнире Рахмонов должен был встретиться с американцем Белалом Мухаммадом (24−3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге UFC выбрал ему в соперники Гэрри, который, в свою очередь, должен был драться через неделю, 15 декабря, с американцем Хоакином Бакли (20−6).
В последний раз Рахмонов выходил в «клетку» в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17−8−1).