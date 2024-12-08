Шавкат Рахмонов отменил сенсацию и одержал 7-ю победу в UFC

Напомним, изначально на этом турнире Рахмонов должен был встретиться с американцем Белалом Мухаммадом (24−3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге UFC выбрал ему в соперники Гэрри, который, в свою очередь, должен был драться через неделю, 15 декабря, с американцем Хоакином Бакли (20−6).