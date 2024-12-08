В команде Волкова заявили, что Ган после поединка понял, что проиграл: «Александра засудили. Это видели все»

Волков проиграл Гану раздельным решением судей.
«Александра засудили. Это видели все, включая зрителей на арене. Сам Ган был недоволен решением судей, потому что понял, что проиграл», — сказали ТАСС в команде Волкова.
В команде россиянина Александра Волкова считают, что судьи несправедливо отдали победу французу Сирилу Гану в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Волков проиграл Гану раздельным решением судей.
«Александра засудили. Это видели все, включая зрителей на арене. Сам Ган был недоволен решением судей, потому что понял, что проиграл», — сказали ТАСС в команде Волкова.