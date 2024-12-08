Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В команде Волкова заявили, что Ган после поединка понял, что проиграл: «Александра засудили. Это видели все»

В команде россиянина Александра Волкова считают, что судьи несправедливо отдали победу французу Сирилу Гану в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Источник: Getty Images

Волков проиграл Гану раздельным решением судей.

«Александра засудили. Это видели все, включая зрителей на арене. Сам Ган был недоволен решением судей, потому что понял, что проиграл», — сказали ТАСС в команде Волкова.