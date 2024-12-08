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Волков впервые высказался о скандальном поражении от француза

Волков о скандальном бое с Ганом: боссы UFC тоже считают решение судей неверным.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков после поражения в поединке с французом Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе заявил, что не согласен с решением судей.

Бой прошел в воскресенье и завершился раздельным судейским решением.

«Друзья, всем спасибо за поддержку. Я просто уверен, что этот бой выиграл. Очень сильно выложился. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC и самый главный босс. Все считают, что это было неправильное решение. Я пока на эмоциях, но этот бой выиграл, 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю», — сказал Волков на видео, опубликованном в Telegram-канале UFC Eurasia.