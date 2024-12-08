Волков впервые высказался о скандальном поражении от француза

«Друзья, всем спасибо за поддержку. Я просто уверен, что этот бой выиграл. Очень сильно выложился. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC и самый главный босс. Все считают, что это было неправильное решение. Я пока на эмоциях, но этот бой выиграл, 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю», — сказал Волков на видео, опубликованном в Telegram-канале UFC Eurasia.