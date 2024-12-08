Токаев обратился к Рахмонову после его седьмой победы в UFC

Поединок Рахмонова с Гэрри прошел в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все пять раундов и судьи единогласно отдали победу казахстанцу.
«Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте», — говорится в официальном сообщении Акорды.
После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в «клетку» действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24−3).
В последний раз Рахмонов выходил в «клетку» в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17−8−1). Теперь на его счету семь побед в UFC.