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Токаев обратился к Рахмонову после его седьмой победы в UFC

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Иэном Гэрри, передает Vesti.kz.

Источник: Ак Орда

Поединок Рахмонова с Гэрри прошел в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все пять раундов и судьи единогласно отдали победу казахстанцу.

«Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте», — говорится в официальном сообщении Акорды.

После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в «клетку» действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24−3).

В последний раз Рахмонов выходил в «клетку» в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17−8−1). Теперь на его счету семь побед в UFC.