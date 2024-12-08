«Какая-то женщина решила по-другому. На уме нецензурные слова». Русский боец Волков об украденной победе в UFC

Я лучше показал себя в борьбе, больше провел времени в контроле и больше времени в целом давил его в этом бою. У меня было больше активности по всем параметрам. Это человеческий фактор, ошибка судьи, который что-то не увидел. И плюс надо сказать, что ему должны были снять очко за то, что он схватился за сетку в моменте моего свипа, потому что когда нарушение конкретно влияет на позицию в поединке, конкретно влияют на ситуацию в бою — за это снимают балл. И это должны были учесть — рефери как минимум, да и судьи. Но, к сожалению, этого не было учтено, когда я мог бы оказаться сверху раньше во втором раунде.