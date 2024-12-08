«Какая-то женщина решила по-другому. На уме нецензурные слова». Русский боец Волков об украденной победе в UFC

Лучший тяжеловес России Александр Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей на турнире UFC 310, однако принимать этот результат он отказывается. Боец уверен, что его ограбили, и не понимает, как можно было лишить его заслуженной победы. Эмоции Волкова понять не сложно, но, к сожалению, вероятность пересмотра результата его сегодняшнего поединка против Гана практически нулевая. Корреспондент Sport24 Владимир Колос, побывавший в Лас-Вегасе на турнире UFC 310, встретился с Александром возле арены T-Mobile вскоре после завершения мероприятия и задал тяжеловесу несколько вопросов — о работе судей, эмоциях от поражения, разговоре с президентом лиги Дэйной Уайтом и новой прическе.
— Вообще-то я приличный парень, инженер, но на уме у меня были (после оглашения результата. — прим. Sport24) только нецензурные слова, — начал Волков. — Наверное, стоит принять ситуацию — не поражение, а ситуацию! — но очень сложно ее принять. Конечно, я ожидал зайти в интернет и увидеть, что я проиграл и что я сам в бою, внутри, увидел что-то не то. Но спасибо всем, кто поддерживает меня. То, что вы пишите — это очень заметно для UFC, для комиссии. Каждый комментарий, каждый журналист, который напишет — очень мне поможет. Спасибо вам большое за то, что болели, проснулись этим утром, посмотрели бой. Я старался делать все, что мог. Жертвовал очень многими аспектами своей жизни, чтобы вас порадовать, но какая-то женщина из комиссии решила по-другому.
— Понимаете, за счет чего двое из трех судей отдали победу Гану?
— Нет.
— Где-то в глубине души вы рассчитываете, что здесь впервые в истории может сработать апелляция?
— Апелляция может сработать только в том случае, если непосредственно уволят судью после того, как пересмотрят ее квалификацию. Либо она сама признает, что она неквалифицированный специалист. В данном случае, наверное, судья будет защищать себя до конца. В Неваде ситуация устроена так, что если только сам судья признает, что не прав — она в данном случае… Я ничего не хочу сказать конкретно про женское судейство или мужское, здесь абсолютно дело не в этом. Дело в том, что просто человек, который судил этот бой, был некомпетентен в нашем спорте.
— Вы секунд 30 разговаривали с Дэйной Уайтом. Какой получилась беседа?
— Он сказал, что судьи меня… я скажу как есть — *******. И это решение он тоже не поддерживали. Не знаю, как это отразится на моей карьере, на моем пути. Хотелось бы, конечно, дальше двигаться за поясом. Жалко, что прервалась моя серия из побед, хотя, по факту, она не прервалась. Она прервалась только потому, что так решила некомпетентная судья.
— Не считаете, что этот поединок вы могли провести чуть более агрессивно?
— Поединки можно проводить агрессивно, можно проводить более спокойно… я сделал достаточно для победы. По сути, в каждом аспекте я доминировал в этом бою. Я на 100 процентов перебил его в стойке, он понес больше урона.
Я лучше показал себя в борьбе, больше провел времени в контроле и больше времени в целом давил его в этом бою. У меня было больше активности по всем параметрам. Это человеческий фактор, ошибка судьи, который что-то не увидел. И плюс надо сказать, что ему должны были снять очко за то, что он схватился за сетку в моменте моего свипа, потому что когда нарушение конкретно влияет на позицию в поединке, конкретно влияют на ситуацию в бою — за это снимают балл. И это должны были учесть — рефери как минимум, да и судьи. Но, к сожалению, этого не было учтено, когда я мог бы оказаться сверху раньше во втором раунде.
— Расскажите о своей новой прическе — почему решили заплести косички?
— Косички были, потому что чуть отпустил себе волосы, и так было удобнее. Но в целом просто хочу радовать болельщиков, менять образ, чтобы им было интереснее смотреть мои бои, развиваться всесторонне. После той самой расчески это просто часть смены образа, смены имиджа для того, чтобы вам было интересно смотреть мои бои. Еще раз — большое спасибо, что цените, большое спасибо за поддержку.
Владимир Колос