Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победу над Йэном Гэрри

По данным Sporty Salaries, за этотй бой Шавкат заработал 1,15 миллиона долларов. Из них 300 000 долларов за выход, 100 тысяч — за победу, 750 тысяч — выплаты с PPV (платные трансяляции) плюс 5 тысяч — спонсорский бонус.