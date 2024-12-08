Рахмонов тоже человек. Что мы узнали о казахстанце после UFC 310

Да, Рахмонов забрал три раунда из пяти и заслуженно выиграл. Но при этом впервые дошёл до решения и в целом провёл далеко не самый убедительный поединок. Да, отчасти Гарри оказался лучше ожидаемого, но и Шавкат обнажил некоторые слабости. Мы увидели, что он может задышать в поздних раундах и это ведёт к грубым ошибкам. Оказалось, что Номаду вполне можно отбить ноги и переиграть его в ударке. До этого Джефф Нил демонстрировал, что проблемы казахстанцу может доставить и бокс. Вполне вероятно, что Гарри с полным лагерем может ещё сильнее усложнить жизнь Шавкату.